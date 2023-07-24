Президент Румунії засудив атаки РФ по портовій інфраструктурі Дунаю

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив атаки військ РФ на південні регіони України. Він звернув увагу на територіальну близькість його країни до місць обстрілів.

«Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України та, отже, – на глобальну продовольчу безпеку», – написав президент Румунії у твітері.

За даними військових, російські сили вночі протягом чотирьох годин атакували Одеську область дронами Shahed-136, удар був спрямований по портовій інфраструктурі Дунаю.

За повідомленням, три дрони знищені силами протиповітряної оборони, а внаслідок влучань зруйнований ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку вже загасили.

Росія завдає ударів по місту-порту Одесі й Одещині майже щоночі протягом останнього тижня. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети і дрони. Семеро людей постраждали на Одещині внаслідок сьогоднішнього російського удару дронами по портовій інфраструктурі.