В ОВА повідомили про стан потерпілих через удар РФ по Одещині, їх кількість зросла

На Одещині число постраждалих внаслідок чергового російського удару дронами по портовій інфраструктурі 24 липня зросло до семи, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Двом постраждалим надана медична допомога на місці, до лікарні госпіталізовані п’ять осіб. Один із них – у тяжкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий – у стані середнього ступеню тяжкості», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, інші троє постраждалих людей – із легкими осколковими пораненнями і забоями тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу і направили на амбулаторне лікування, шпиталізації вони не потребують.

Раніше повідомляли про шістьох потерпілих.

За даними військових, російські сили вночі протягом чотирьох годин атакували Одеську область дронами Shahed-136, удар був спрямований по портовій інфраструктурі Дунаю.

За повідомленням, три дрони знищені силами протиповітряної оборони, а внаслідок влучань зруйнований ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку вже загасили.

Росія завдає ударів по місту-порту Одесі й Одещині майже щоночі протягом останнього тижня. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети і дрони.

Зокрема, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.