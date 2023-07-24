Кількість постраждалих через удар РФ по Одещині зросла до шести – дані ОВА

Шість людей постраждали внаслідок нічного удару Росії по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один із яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями і забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі», – написав Кіпер у телеграмі 24 липня.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомляли про чотирьох поранених працівників порту. За даними військових, російські сили вночі протягом чотирьох годин атакували Одеську область дронами Shahed-136, удар був спрямований по портовій інфраструктурі Дунаю.

За повідомленням, три дрони знищені силами протиповітряної оборони, а внаслідок влучань зруйнований ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку вже загасили.

Росія завдає ударів по місту-порту Одесі й Одещині майже щоночі протягом останнього тижня. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети і дрони.

Зокрема, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.