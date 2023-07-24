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Кількість постраждалих через удар РФ по Одещині зросла до шести – дані ОВА

За словами голови ОВА Олега Кіпера, чотирьох поранених шпиталізували, один із них перебуває у стані середньої тяжкості, ближче до тяжкого

Шість людей постраждали внаслідок нічного удару Росії по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один із яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями і забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі», – написав Кіпер у телеграмі 24 липня.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомляли про чотирьох поранених працівників порту. За даними військових, російські сили вночі протягом чотирьох годин атакували Одеську область дронами Shahed-136, удар був спрямований по портовій інфраструктурі Дунаю.

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)

У ніч на 21 липня російські війська здійснили нову ракетну атаку по Одеській області. Оперативне командування «Південь» повідомило, що обстріл був здійснений ракетами «Калібр» з Чорного моря. Наслідки чергової атаки на об’єкти «зернового коридору» – дивіться у галереї.

За повідомленням, три дрони знищені силами протиповітряної оборони, а внаслідок влучань зруйнований ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку вже загасили.

Росія завдає ударів по місту-порту Одесі й Одещині майже щоночі протягом останнього тижня. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети і дрони.

Зокрема, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.

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