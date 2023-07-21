Продаж викраденого зерна і торги із Заходом: ISW про мету атак Росії на українські порти

Російські війська посилили атаки по українських портах та інфраструктурі у ймовірній спробі Кремля використати вихід із Чорноморської зернової ініціативи, аби домогтися «значних поступок» від Заходу. Про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни 21 липня.

«Кремль може нищити українську портову та зернову ініціативу перед повторними переговорами щодо Чорноморської зернової угоди, аби створити умови для експорту викраденого українського зерна з окупованих Росією територій, що може мати непропорційну вигоду для російської економіки», – припускають аналітики.

Вони вказують на оцінки міністра аграрної політики України Миколи Сольського, за якими на відновлення Чорноморського порту, з якого експортували зерно, знадобиться щонайменше рік.

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Знищення інфраструктури у вільних Одеській та Миколаївській областях може обмежити спроможність України до експорту зерна морем, навіть якщо угода буде відновлена, відтак дозволить Росії запропонувати зерно з окупованих територій або Росії, вважають у ISW.

На думку авторів звіту, Москва вважає Чорноморську угоду одним із небагатьох важелів, які в нього залишилися для тиску на Захід з метою отримання поступок. Тому вона намагається створити «атмосферу терміновості» навколо повернення Чорноморської зернової ініціативи:

«Україна збирає більшу частину врожаю в період з липня по серпень, і удари Росії по українському порту та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для щойно зібраного зерна. Тривалі перебої в логістиці зерна в Україні, ймовірно, матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття терміновості, яке сподівається створити Кремль».

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Крім того, припускає Інститут, Росія робить ставку на посилення напруги між Україною та країнами Центральної Європи на тлі пошуку альтернативних шляхів експорту зерна. ISW вказав на незгоду між Києвом і деякими європейськими партнерами, які виступають проти експорту через свої території через побоювання збитків для власних фермерів.

«Кремль може намагатися зруйнувати майбутні перспективи України експортувати зерно морем, аби погіршити відносити України із західними сусідами».

Напередодні Єврокомісія заявила, що працює з Болгарією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею, а також з Україною і Молдовою, щоб збільшити пропускну спроможність так званих «ліній солідарності», через які Україна експортує свій урожай за кордон.

Перед цим прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє свій ринок для українських зернових продуктів після 15 вересня. Саме до середини вересня діє заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.