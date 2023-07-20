Після відмови РФ від зернової угоди її флот спробує більш активно перешкоджати торгівлі морем – британська розвідка

Після відмови Москви від зернової угоди російський чорноморський флот, ймовірно, відіграватиме більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що пролягає морем. Про це йдеться у звіті Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Однак, як переконана британська сторона, операції з блокади ЧФ РФ у відповідь «наражатимуться на загрозу з боку українських надводних безпілотних апаратів і крилатих ракет берегової оборони».

Британські експерти також вважають, що рішення про вихід Росії із зернової угоди, ймовірно, було ухвалене Кремлем не раптово, а «деякий час тому», оскільки РФ вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам.

Британська розвідка переконана, що Росія просто прагне «відвернути всі торгові судна від українських портів». А заяви Москви про вихід з угоди через буцімто небезпеку для цивільних суден від українських мін чи використання Україною зернового коридору у військових цілях, є дезінформацією, кажуть у Лондоні.

Раніше у Білому домі заявили, що, за їхніми даними, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

«Вважаємо, що це скоординовані зусилля, які мають на меті виправдати будь-яку атаку проти цивільних судів у Чорному морі, поклавши відповідальність за них на Україну», – заявили у Вашингтоні.

17 липня Москва відмовилася продовжити так звану зернову угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, у рамках якої було створено безпечний морський коридор для виходу суден із експортним зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами з портів України. Офіційні американські представники різко розкритикували відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів «актом військової агресії».