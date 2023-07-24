Генсек ООН закликав РФ повернутися до зернової угоди і нагадав про свою «останню пропозицію»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію відновити зернову угоду. Про це він сказав під час промови в Римі на відкриті триденного продовольчого саміту, повідомляє агенція АР.



Після припинення зернової угоди «найбільш вразливі заплатять найвищу ціну», сказав Ґутерріш, додавши, що вже є негативні наслідки для світових цін на пшеницю та кукурудзу.



Ціни на пшеницю зросли більше ніж на 14% з 17 липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди, а ціни на кукурудзу зросли на понад 10%.



«Зі свого боку, я залишаюся відданим сприянню безперешкодного доступу до глобальних ринків харчових продуктів і добрив як з України, так і з Російської Федерації, а також забезпечення продовольчої безпеки, на яку заслуговує кожна людина», – сказав Ґутерріш. – «Я закликаю РФ повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції»

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами, а також наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

Ґутерріш 17 липня підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.