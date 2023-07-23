«Ескалація насильства проти культурної спадщини України» – у ЮНЕСКО відреагували на атаку РФ по Одесі

Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у неділю засудила російську атаку на Одесу, назвавши її «зухвалою».

ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об’єктах у центрі Одеси, де розташований об’єкт Світової спадщини «Історичний центр Одеси», – йдеться в заяві організації.

Керівниця ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

ЮНЕСКО днями також реагувала на попередні обстріли Одеси, коли було завдано шкоди кільком музеям, включених до фонду Світової спадщини.

За попередньою інформацією влади, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам’яток архітектури. Російським ударом зруйновано зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси.