Кулеба: питання знищення Росією православних споруд в Україні винесуть на наступне засідання РБ ООН

Україна має намір винести на наступне засідання Ради безпеки ООН питання планомірного знищення Росією культових споруд православної церкви в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю.

«Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її споруди. Останній випадок – сьогоднішній удар по Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія – єдина загроза українському православ’ю», – написав Кулеба у твітері.

У ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські мили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією влади, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що на прохання України скликає на середу, 26 липня, засідання Ради Україна-НАТО. Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявили у канцелярії НАТО. Зустріч, попередньо, має відбутися на рівні послів.