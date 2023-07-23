Столтенберґ на прохання України скликає засідання Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на прохання України скликає на середу, 26 липня, засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє агенція DPA.

Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, зустріч має відбутися на рівні послів.

Напередодні Столтенберґ провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди.

«Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав Столтенберґ у твітері після розмови.

22 липня Володимир Зеленський повідомив про звернення до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа з пропозицією невідкладно скликати раду Україна – НАТО через агресивні дії РФ у Чорному морі.

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Міністерство оборони Росії після її виходу з Чорноморської зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».

У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само вважати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів.

Росія після оголошення про вихід з зернової угоди посилила атаки на південні регіони України, зокрема портову інфраструктуру.