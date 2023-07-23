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Столтенберґ на прохання України скликає засідання Ради Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ (праворуч) на спільній пресконференції під час саміту НАТО. Вільнюс, 12 липня 2023 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на прохання України скликає на середу, 26 липня, засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє агенція DPA.

Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, зустріч має відбутися на рівні послів.

Напередодні Столтенберґ провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди.

«Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав Столтенберґ у твітері після розмови.

22 липня Володимир Зеленський повідомив про звернення до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа з пропозицією невідкладно скликати раду Україна – НАТО через агресивні дії РФ у Чорному морі.

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Міністерство оборони Росії після її виходу з Чорноморської зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».

У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само вважати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів.

Росія після оголошення про вихід з зернової угоди посилила атаки на південні регіони України, зокрема портову інфраструктуру.

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)

У ніч на 21 липня російські війська здійснили нову ракетну атаку по Одеській області. Оперативне командування «Південь» повідомило, що обстріл був здійснений ракетами «Калібр» з Чорного моря. Наслідки чергової атаки на об’єкти «зернового коридору» – дивіться у галереї.

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