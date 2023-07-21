Зернова ініціатива, фронт, перевірка військкоматів і захист кордону – Зеленський про засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки 21 липня.

За його словами, йшлося, традиційно, про ситуацію на фронті та про зернову ініціативу.

«Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи», – повідомив Зеленський і сказав, що доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору» і напрацювати дипломатичні кроки з цього приводу.

Щодо фронту, каже Зеленський, заслухав доповідь «розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво».

«Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі… Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції», – додав Зеленський.

На попередньому засіданні Ставки 18 липня йшлося про експорт зерна морем та протидію російським БПЛА.