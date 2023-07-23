Папа Римський закликав молитися за Україну, згадавши про нічну атаку на Одесу

Після недільної молитви «Ангел Господній» папа Римський Франциск закликав молитися за український народ, згадавши про нічну атаку військ РФ по Одесі, передає Vatican News.

«Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті та руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі», – сказав папа, звертаючись до вірян.

Раніше посольство Італії в Україні заявило, що Італія має унікальний у світі досвід у реставраційній галузі, і країна готова допомогти у відновленні Спасо-Преображенського собору в Одесі.

У ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією влади, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.

Країни Заходу засудили атаку на Одесу, назвавши її «воєнним злочином Росії».