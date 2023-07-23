Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі – посольство

Італія готова допомогти у відновленні Спасо-Преображенського собору в Одесі, який цієї ночі зазнав значних руйнувань через російську атаку, йдеться у твітері посольства Італії в Україні.

«Італія з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України», – вказано в повідомленні.

Італійські дипломати додають, що такими атаками війська РФ «нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи».

«Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе», – повідомили в італійському посольстві.

Раніше в МЗС України повідомили, що питання нищення Росією православних споруд в Україні винесуть на наступне засідання Ради безпеки ООН.

У ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією влади, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам’яток архітектури.