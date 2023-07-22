Зеленський обговорив зі Столтенберґом «дії щодо інтеграції України до НАТО»

Президент України Володимир Зеленський 22 липня поговорив телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Як повідомив український лідер у телеграм-каналі, під час переговорів обговорювалася реалізація домовленостей, досягнутих під час саміту альянсу у Вільнюсі, та подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Крім того, Зеленський та Столтенберґ обговорили ситуацію в Чорному морі та ризики для глобальної продовольчої безпеки, а також «визначили першочергові та майбутні кроки» для відновлення роботи чорноморського зернового коридору.

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Ухвалена на саміті НАТО декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».