Вільнюський саміт НАТО. Чого Україна досягла, а чого ні?

(Рубрика «Точка зору»)

Саміти НАТО, як правило, є досить нудними справами. Більшість декларацій відомі заздалегідь, а фінальне комюніке саміту не дуже цікаве для ЗМІ. На саміті у Вільнюсі 11–12 липня було інакше. ЗМІ з нетерпінням ретельно аналізували кожне слово, яке могло б сказати, чи зможе Україна приєднатися до військового альянсу і коли саме.

Представники медіа уважно стежили за всім: від першого розчарування і відвертого гніву українського керівництва до другого дня саміту – дня примирення і посмішок навколо (хоча й дещо вимушених).

Щоб це все зрозуміти, треба повернутися до саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли Україна (як і Грузія) отримала «зелене світло» на вступ до Північноатлантичного альянсу, але конкретні терміни та шляхи не були визначені. Київ і багато східних членів НАТО, хотіли у Вільнюсі вийти за рамки Бухарестської декларації. Фраза, яку я найчастіше чув напередодні зустрічі, була «уникнути ще одного Бухареста».

Порівнюючи Вільнюську та Бухарестську декларації, можна сказати, що саміт у Вільнюсі для Києва став «Бухарестом 2.0» або «Бухарестом+». Україна стала на крок ближче до НАТО, але не більше. У бухарестському тексті сказано: «НАТО вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії до членства в Альянсі. Сьогодні ми домовилися, що ці країни стануть членами НАТО».

Далі описується подальший шлях, зазначаючи, що «ПДЧ є наступним кроком для України і Грузії на їхньому шляху до членства». ПДЧ (План дій щодо членства) – це вступний зал очікування членства в НАТО, в якому багато країн Центральної та Східної Європи перебували перед вступом до Альянсу. В цей період країни проходили конкретні політичні та військові реформи, які необхідно було здійснити.

На тлі подій:

Вільнюська декларація більш орієнтована на майбутнє. У ній зазначено, що «майбутнє України – в НАТО». Далі зазначається, що «ми (НАТО) підтверджуємо зобов’язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної інтеграції вийшов за рамки потреби ПДЧ», і ПДЧ було скасовано.

Це є різниця між тим, що Україна отримала у 2023 році порівняно з 2008 роком. Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, це «змінить шлях України до членства з двоетапного процесу на одноетапний».

Проте процес не зовсім зрозумілий, і останнє речення цього абзацу розчарувало українців. У ньому сказано: «Ми будемо в змозі надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і будуть виконані всі умови». Президент України Володимир Зеленський після цього написав у твітері: «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України».

Детально:

Зараз деякі посадовці НАТО на умовах анонімності кажуть, що це було дивом, що слово «запрошення» взагалі було використано в документі. Це йде далі, ніж будь-коли раніше, але водночас це також нічого не означає без часових рамок і шляхів.

Варто зазначити, що умови не були чітко сформульовані. Столтенберґ туманно згадував такі питання, як необхідність для Києва «посилити своє управління, включаючи боротьбу з корупцією». Але для Зеленського було зрозуміло, що Україну запросять до Альянсу, коли закінчиться війна.

Дипломати мені розказали, що причина, чому Північноатлантичний альянс не підтвердив, що Україна стане членом НАТО після успішного завершення війни, полягає в тому, що це спонукало б Росію продовжувати бойові дії вічно, навіть за допомогою ракетних ударів по українській території, намагаючись постійно тримати країну подалі від Альянсу.

Найближчі друзі України в Альянсі хотіли бачити в тексті конкретні ознаки наступних кроків. Прямої згадки про засідання НАТО восени, де обговорюватиметься це питання, або навіть згадки про Вашингтонський саміт НАТО в липні 2024 року.

У цьому сенсі Бухарестська декларація насправді була кращою. У ній зазначалося, що «ми попросили міністрів закордонних справ зробити першу оцінку прогресу на їхній зустрічі в грудні 2008 року». Ця оцінка так і не надійшла, оскільки напад Росії на Грузію в серпні того ж року призупинив весь процес.

Ще однією фразою, яка не увійшла до декларації, була фраза яку Столтенберґ використав під час свого візиту до Києва на початку цього року: «Місце України по праву в НАТО». Насправді, як розповіли мені дипломати, декларація майже не змінилася з часу травневої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, коли вперше обговорювалися контури документів.

НАТО фактично запропонувало це Україні у Вільнюсі: відмова від ПДЧ, створення Ради Україна-НАТО для поглиблення офіційних політичних відносин і багаторічна програма допомоги на суму 500 мільйонів євро на рік.

Було зрозуміло, що США та Німеччина не хотіли йти далі. На моє запитання чому, я отримав два різних пояснення. Перше: страх запропонувати Україні статтю 5 – принцип колективної оборони, яке, по суті, привело б НАТО до прямої конфронтації з Москвою. Друге: президентські вибори в США наступного року. Це означає, що від Вашингтонського саміту НАТО наступного літа, який відбудеться під час передвиборчої кампанії, насправді мало чого можна очікувати.

З огляду на це, було цікаво спостерігати за президентом США Джо Байденом. Він не проводив пресконференцію, що для американського президента досить незвично, і пропустив вечерю з іншими главами держав. Проте він довго сидів із Зеленським і після саміту виступив із промовою у Вільнюському університеті, в якій заявив: «Ми не похитнемося, наша відданість Україні не ослабне. Ми підтримуватимемо свободу сьогодні, завтра й стільки, скільки буде потрібно!»

Організація безпеки для України в очікуванні вступу в НАТО

Що потрібно знати:

Що розрядило напружену атмосферу другого і останнього дня саміту НАТО, це зобов’язання у сфері безпеки – як політичні, так і військові, – запропоновані Україні, поки вона чекає на набуття повноправного членства в Альянсі. Йдеться про семантику. Більшість чиновників думають, але не говорять про це вголос, що НАТО насправді може запропонувати лише одну гарантію безпеки – і це членство.

І такої пропозиції не було. Водночас Києву не подобається слово «гарантії». Саме їх запропонували Україні в Будапештському меморандумі 1994 року Велика Британія, США і також Росія в обмін на відмову від ядерної зброї з радянських часів.

Натомість, лідери «Групи семи» (G7), які зібралися у Вільнюсі, погодили «Спільну декларацію про підтримку України» під час саміту НАТО.

Байден описав декларацію як «заяву про нашу відданість Україні, яка захищає свою свободу сьогодні і будує своє майбутнє». А Зеленський, стоячи поруч з американським лідером, зазначив, що «Українська делегація привозить додому значну перемогу в сфері безпеки для України, для нашої країни, для нашого народу, для наших дітей.

На тлі подій:

Все ще залишаються питання. Що саме пропонують західні демократії? З якого часу це буде застосовуватися? І чи будуть це реальні, залізні гарантії? У декларації зазначено: «Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною з метою формалізації – через двосторонні безпекові зобов’язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими та конституційними вимогами – нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту».

Одразу впадають в око дві речі. Формулювання «зобов’язання та домовленості» є явно слабшими, ніж «гарантії». З іншого боку, той факт, що ці майбутні двосторонні угоди мають бути формалізовані, «згідно з нашими відповідними правовими та конституційними вимогами», означає, що національні парламенти у відповідних країнах G7 повинні їх підтримати. Це надає їм політичної ваги і це буде питанням того, як швидко можна буде про це домовитися – і скільки грошей буде надіслано Києву.

Детально:

Зокрема, в заяві йдеться про початок переговорів «негайно» і про те, що зобов’язання включатимуть «забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну тепер і стримувати російську агресію в майбутньому», а також окреслено низку сфер підтримки, таких як протиповітряна оборона, артилерія і вогневі засоби дальнього радіусу дії, бронетехніка, підготовка українських військ, посилення кібербезпеки та обмін розвідданими.

Для мене, однак, найцікавішим є наступний параграф: «У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії ми маємо намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків. Ми маємо намір, згідно з нашими відповідними правовими та конституційними вимогами, надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, накласти на Росію економічні та інші витрати.

Хоча мені не вдалося отримати пояснення, що означає «майбутній збройний напад з боку Росії» під час активної війни. Це речення напевно має на увазі довгострокові домовленості на випадок, якщо в результаті переговорів буде досягнуто припинення вогню, яке буде порушено Росією в подальшому.

Зрештою, Україна мусить покладатися на західну зброю. Напередодні саміту Франція оголосила, що надасть Києву крилаті ракети великої дальності, а США заявили, що нададуть касетні боєприпаси – крок, який викликав невдоволення деяких європейських партнерів. Володимир Зеленський назвав цей крок «справедливим», зазначивши, що Кремль використовує касетні боєприпаси в Україні вже давно.

Наступне питання – чи скоро США відправлять в Україну свою далекобійну артилерійську зброю ATACMS. На це запитання Зеленський відповів із сухою посмішкою: «Я не знаю» і додав, що «розмови йдуть, але не про все одразу».

Тепер багато чого залежатиме від того, як Україна поводитиметься на полі бою з тим, що вона отримала. Дипломати, з якими я спілкувався, кажуть, що військовий успіх України має прийти цього року, оскільки ЄС, Велика Британія і особливо США змістять фокус уваги на вибори у 2024 році.

Тепер багато чого залежить від переконання Зеленського – хоча натовпи людей у Литві зутрічали його як рок-зірку, куди б він не прийшов, союзникам не сподобалася його відверта критика на їхню адресу у вже згаданому твітері. Навіть деякі з його найближчих союзників сказали, що твіт був «занадто емоційним».

Мабуть, найбільше запам’яталася заява улюбленого в Україні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса , який сказав британським журналістам на саміті, що Велика Британія не є онлайн-сервісом доставки Amazon, коли йдеться про постачання озброєнь, і що західні країни хотіли б бачити вдячність за те, що вони роблять для Києва.

, який сказав британським журналістам на саміті, що Велика Британія не є онлайн-сервісом доставки Amazon, коли йдеться про постачання озброєнь, і що західні країни хотіли б бачити вдячність за те, що вони роблять для Києва. Також існують чутки про нібито американські переговори з російськими офіційними особами про якесь врегулювання війни за зачиненими дверима. Я розмовляв з кількома високопоставленими європейськими чиновниками, які стверджують, що США все ще розглядають Україну та її потенційний майбутній статус нейтральної країни, як корисну монету в майбутніх переговорах із Кремлем.

Рікард Юзвяк ​– редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода