Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5

Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5. Як йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни, до нового пакету військової допомоги також увійшли 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки, 1035 снарядів калібру 155-мм та димові боєприпаси, бруківка та 12 причепів, 10 радарів, 16 вантажівок Zetros та 100 тисяч аптечок.

Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, п’ять ремонтних машин Bergepanzer 2 та 20 тисяч артилерійських боєприпасів.