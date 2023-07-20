Польщу і Чехію об’єднує спільний погляд на майбутнє України – голови урядів

Польща і Чехія мають спільний погляд на майбутнє України, яку прагнуть побачити в складі Європейського союзу. Про це, як повідомляє Польське радіо, за підсумками переговорів, які 20 липня відбулися в польському Катовіце, заявили голови урядів Чехії та Польщі Петр Фіала та Матеуш Моравецький.

Прем’єр Чехії зазначив, що обидві країни є «не тільки добрими сусідами, але й близькими партнерами в ЄС і НАТО» і що цей «союз із огляду на російську агресію в Україні є важливіший, ніж досі».

Обговорюючи питання розширення ЄС, Матеуш Моравецький наголосив, що Україна і Молдова мали б стати країнами, які приєднаються до Європейського союзу. Важливо також, на думку польського прем’єра, що Польща і Чехія домовились щодо прийняття українських біженців і тим показали, «чим є справжня солідарність, і що ми взяли на себе вантаж запобігання гуманітарній катастрофі».

Чеський прем’єр Петр Фіала вважає, що проблему нелегальних біженців «потібно вирішувати ще перед кордонами Європйеського союзу».

Голови польського і чеського урядів також обговорили питання співпраці в галузях атомної енергетики, транспортної інфраструктури, захисту клімату.