МЗС Китаю відреагувало на пошкодження консульства через російську атаку по Одесі

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на пошкодження будівлі їхнього консульства внаслідок останньої російської атаки по Одесі.

«Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні», – сказав представник відомства, відповідаючи на запитання, чи пішов Китай на демарш щодо Росії.

У МЗС Китаю підтвердили, що біля їхнього генконсульства в Одесі стався вибух – через вибухову хвилю пошкоджені стіна та шибки. Співробітники консульства не постраждали.

Українські дипломати раніше повідомили, що російська ракетна атака по Одесі вночі проти 20 липня пошкодила будівлю генерального консульства Китаю.

Вночі 20 липня армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування, близько 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. Крім того, в Одесі загинула одна людина, у Миколаєві – дві людини.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.