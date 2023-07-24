У МЗС РФ пригрозили «вжити жорстких заходів у відповідь» після атаки БПЛА по Криму та Москві

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували ранкові атаки безпілотників в окупованому Криму та Москві, пригрозивши «вжити жорстких заходів у відповідь».

«Розцінюємо те, що сталося, як чергове використання військово-політичним керівництвом України терористичних методів, залякування цивільного населення... Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь», – йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому пресслужбою відомства.

Звинувачуючи керівництво України в цих атаках, у МЗС РФ послалися на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, стверджуючи, що українська сторона нібито офіційно взяла на себе відповідальність за атаки БПЛА, хоча Федоров прямо не писав про причетність України до цих атак.

«Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Криму. РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоби там не відбувалося, але цього буде більше», – написав Федоров у Telegram.

Інших коментарів офіційних українських осіб щодо ранкових атак БПЛА на Москву та Крим немає.

Вранці 24 липня два безпілотні літальні апарати атакували Москву. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін. Московська влада стверджувала, що обійшлося без жертв і серйозних руйнувань. Також Міноборони РФ заявило, що Крим атакували17 «українських» безпілотників.