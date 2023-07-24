Міноборони РФ заявило, що Крим атакували 17 «українських» безпілотників

Міністерство оборони Росії заявило про атаку на Крим 17 безпілотників.

Там стверджують, що 14 безпілотників нібито були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників «зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще три впали на території півострова».

Крім того, три безпілотники нібито були знищені засобами ППО.

Міноборони РФ звинуватило у нападі Україну, українська влада атаку не коментує.

Внаслідок удару постраждалих немає, заявила раніше підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Вранці 24 липня він заявив, що в небі над Кримом було нейтралізовано 11 безпілотників. При цьому, за словами Аксьонова, було влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі, уламками БПЛА також пошкоджений приватний будинок у Кіровському районі.

У низці сіл Джанкойського району оголосили евакуацію.