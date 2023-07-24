У Криму вирішили евакуювати населення в Джанкойському районі після удару дронів

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що було ухвалене рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі п’яти кілометрів від місця влучання безпілотника у Джанкойському районі.

Раніше Аксьонов заявив, що півострів атакували щонайменше 11 дронів, і визнав влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, додав він.

За словами Аксьонова, також уламками БПЛА пошкоджений приватний будинок у Кіровському районі.

При цьому кримські телеграм-канали повідомили, що вибухи лунали з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити інформацію про вибухи на півострові.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

22 липня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські війська вдарили по нафтобазі та складі армії Росії в окупованому Криму. Перед цим окупаційна влада Криму заявила про детонацію на складі боєприпасів на півострові. У місцевих соцмережах повідомляли про пожежу на нафтобазі поблизу авіабази «Октябрськоє». Залізниця на півострові зупинила роботу.