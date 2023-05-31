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Російська влада Севастополя пояснила стрілянину в бухті «навчальними стрільбами в тирі»

Раніше кореспондент Крим.Реалії повідомляв, що в районі Стрілецької бухти в центральній частині Севастополя вранці 31 травня почалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї

Підконтрольний Росії очільник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв знову пояснив звуки стрілянини у місті навчаннями російських військових.

«Гучні звуки – це в тирі Нахімовського училища йдуть навчальні стрільби. У місті все спокійно», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Українське військове командування дані про стрілянину в Севастополі не коментувало.

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Раніше кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що в районі Стрілецької бухти в центральній частині Севастополя близько 11:40 ранку почалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова півострова Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

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