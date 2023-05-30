Розгляд справи екссудді з Криму зупинили через його мобілізацію. Прокуратура оскаржує

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя оскаржуватиме рішення українського суду, який зупинив розгляд справи колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука через його мобілізацію. Про це повідомила голова пресслужби прокуратури Катерина Діденко 30 травня.

Там нагадали, що Чорнобука звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину – державної зради.

Згідно з обвинувальним актом, він надавав допомогу Росії у підривній діяльності проти України. Чорнобук брав участь у переформатуванні судової системи у Криму відповідно до російського законодавства та закликав суддів до переходу на бік Росії під час активної фази анексії півострова.

16 травня на судовому засіданні захист Чорнобука заявив клопотання про призупинення судового розгляду через його призов на військову службу. Відповідно, суд ухвалив рішення про зупинення судового розгляду на час його мобілізації.

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«Отже, наступного дня після отримання ухвали – 24 травня, прокуратура автономії звернулася до Київського апеляційного суду зі скаргою на зазначену ухвалу суду, оскільки, згідно з інформацією сторони захисту, вид та місце служби обвинуваченого не заважають йому брати участь у судовому процесі у відеоформаті», – повідомляє прокуратура.

Згідно зі статтею 335 Кримінального процесуального кодексу України перебування обвинуваченого на військовій службі є однією з причин для тимчасової зупинки кримінального провадження. Для цього адвокату потрібно подати відповідне клопотання з довідкою чи випискою із наказу військової частини. Однак при цьому суд має оцінювати, де саме перебуває мобілізований, в якому роді військ служить і чи виконує бойові завдання.

Прокуратура Автономної Республіки Крим днями передала до українського суду обвинувальні акти за статтею про державну зраду щодо 20 підконтрольних Росії суддів Криму.