Запоріжжя: ексдепутата-комуніста затримали за підозрою в наведенні ракетних ударів – СБУ

Служба безпеки повідомляє про затримання колишнього депутата Запорізької міської ради за підозрою в наведенні ракет – про це відомство заявило 29 травня.

За даними слідства, за наведенням затриманого російські війська завдали кількох ракетних ударів по обласному центру в квітні та травні цього року. Загалом внаслідок них загинули троє місцевих жителів, 30 приватних будинків були зруйновані.

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«За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради», – йдеться в заяві.

СБУ додає, що чоловіка, який був учасником проросійських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк», завербувала ФСБ наприкінці 2022 року.

Як стверджують правоохоронці, підозрюваний сформував мережу з колишніх однопартійців, через яких отримував інформацію про діючі промислові підприємства і стан критичної інфраструктури. Отримані дані він нібито передавав Росії для підготовки повітряних атак по регіону, після яких повідомляв про наслідки.

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Під час обшуків у чоловіка виявили мобільні телефони, якими він спілкувався з російськими спецслужбами, та комуністичну символіку. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

Після початку повномасштабного вторгнення СБУ регулярно повідомляє про затримання підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Офісу генерального прокурора, на 29 травня зареєстровано 17 259 фактів злочинів проти національної безпеки, з них 2 375 – за статтею про державну зраду.