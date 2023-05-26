«Визначав шляхи переміщення колон з боєприпасами». СБУ затримала інформатора РФ на Миколаївщині

Служба безпеки України затримала інформатора РФ, який шпигував за позиціями українських військових на півдні.



Як повідомляє пресслужба відомства, жителя Миколаєва російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.



«За вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, чоловік також визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами.



Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах, вважають в українській спецслужбі.

«У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі», – додають у СБУ.



Затриманому вже повідомили про підозру, він перебуває під вартою.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.

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У травні в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».