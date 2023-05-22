Довічне ув’язнення за «злив» даних про оборонну логістику – на Одещині засудили колишнього правоохоронця

В Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.



«Прокурори у суді довели, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Він збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення. На виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери – так звані «фотопастки», які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники спецслужб РФ», – розповіли в ОГП.



За даними відомства, чоловіка затримали під час виконання чергового завдання біля залізничних колій.

«У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, утім не розкаявся. Під час останнього слова він сказав, що жалкує лише про передчасне викриття його підривної діяльності проти України», – розповіли в ОГП.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.