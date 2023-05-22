СБУ затримала жінку, яка «зливала» російським військовим позиції ППО біля Бахмута

Служба безпеки України у Донецькій області затримала інформаторку, яка збирала для російських військових розвідувальні дані про місця базування системи протиповітряної оборони та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку, повідомляє пресслужба відомства.

У СБУ кажуть, що фігурантку було затримано «під час виконання ворожого завдання» – у жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала «для передачі армії РФ закритих відомостей».

«За даними слідства, ворожою інформаторкою є жителька Олексіїво-Дружківки. Вона була активною користувачкою забороненої соцмережі «Одноклассники», в якій поширювала антиукраїнські дописи. Там на неї вийшов зв’язковий російської спецслужби та у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України», – зазначили в СБУ.

Українські спецпризначенці уточнили, що «для збору розвідданих жінка виходила на місцевість і приховано спостерігала за підрозділами українських військ».

«Також вона «в темну» використовувала своїх сусідів і знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони. Отримані відомості зловмисниця надсилала ворогу через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів», – розповіли в СБУ.

Також відомо, що затриманій вже повідомили про підозру, наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років в’язниці.

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.