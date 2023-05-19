Ексмера Рубіжного заочно засудили до 10 років тюрми за співпрацю з окупантами

Колишнього мера Рубіжного засудили до 10 років позбавлення волі за результатом спеціального розслідування про колабораціонізм, повідомляє Офіс генерального прокурора 19 травня.

Відомство не називає імені засудженого, але обставини вказують на колишнього міського голову Сергія Хортіва. Його визнали винним у колабораційній діяльності.

Окрім 10-річного ув’язнення та конфіскації всього майна, Хортіву заборонили працювати в органах влади та місцевого самоврядування на 15 років.

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За повідомленням, прокурори Луганської обласної прокуратури довели, що після початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець «фактично самоусунувся» від виконання своїх повноважень і «добровільно» почав співпрацювати з російськими загарбниками.

Слідство встановило, що в березні 2022 року він погодився на пропозицію окупаційної влади стати «керівником адміністрації міста Рубіжне» незаконного збройного угруповання «ЛНР».

«Засуджений публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами. Задокументовано, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки. На одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із «кадирівцями» розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних Сил України», – перелічує прокуратура.

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Також колишній посадовець, за даними слідства, публічно висловлював підтримку діям Росії.

Заяви Хортіва на підтримку Росії можна також знайти в російських медіа.

У липні 2022 року тодішній голова Луганщини Сергій Гайдай назвав Хортіва серед тих чиновників області, які пішли на співпрацю з російськими військами.

Місто Рубіжне Сєвєродонецького району було окуповане російськими військами навесні 2022 року.