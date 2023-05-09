Адміністратору Telegram-каналу підозрюваної у колабораціонізмі адвокатки Монтян оголосили підозру – СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру у Києві адміністратору прокремлівського Телеграм-каналу адвокатки-пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ, повідомляє пресслужба відомства у вівторок.

«Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця. Ним виявився 46-річний мешканець столиці України, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили. Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників», – розповіли у СБУ.

Повідомляється, що чоловік отримав підозру за статтею про «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікацію її учасників».

Триває розслідування.

Служба безпеки України в лютому повідомила про підозру Тетяні Монтян, яка, як стверджує спецслужба, бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії.

За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році, відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. Нині її справа перебуває в суді.