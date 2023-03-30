Справу проти «відомої адвокатки» передали до суду – прокуратура

Справу проти «відомої адвокатки», яку підозрюють у закликах до насильницької зміни влади, передали до суду, повідомив Офіс генерального прокурора 30 березня.

За повідомленням, жінку звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораціонізмі та виправдовуванні російської агресії.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

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Офіс генерального прокурора не називає імені підозрюваної, проте обставини вказують на адвокатку Тетяну Монтян.

Служба безпеки України в лютому повідомила про підозру Тетяні Монтян, яка, як стверджує спецслужба, бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії.

За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році, відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей.