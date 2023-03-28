Експрезидент «Мотор Січі» блокував надання розвідці бойового гелікоптера – СБУ

Колишній президент компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв у квітні 2022 року блокував поставку бойового гелікоптера Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, повідомляє Служба безпеки України вранці 28 березня.

За даними слідства, у квітні 2022 року Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР щодо платної передачі відомству гелікоптера МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

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«Втім, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопаті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта», – йдеться в повідомленні.

Відтак колишньому президенту «Мотор Січі» додатково повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.

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23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

Міністерство оборони також повідомило про призначення нового керівництва компанії «Мотор Січ». За повідомленням, попереднього президента компанії В’ячеслава Богуслаєва звільнили 28 листопада.