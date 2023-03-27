Член «мережі ФСБ» використовував статус помічника нардепа для прикриття – Служба безпеки 

Служба безпеки України повідомила про знешкодження мережі російської Федеральної служби безпеки, яка «готувала ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці і підбирала кадри в адміністрації окупантів».

За повідомленням, йдеться про агентурну мережу, яку вдалося нейтралізувати в ході спецоперації в Харківській та Донецькій областях.

«До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що особлива увага приділялася маршрутам руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння Збройних сил.

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Крім того, фігуранти справи, за даними слідства, підбирали кандидатів до складу окупаційних адміністрацій під час окупації Ізюма та Балаклеї.

«Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності», – додає Служба.

Як уточнюють правоохоронці, агентурна мережа була створена до початку російського повномасштабного вторгнення. Одного з її учасників нібито завербував почесний консул РФ у Харкові.

Днями СБУ повідомила, що Заводський райсуд Миколаєва засудив до 11 років позбавлення волі жінку, яка коригувала російські ракетні удари по лікарнях міста.