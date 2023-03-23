ДБР повідомило про підозру так званій судді «верховного суду ДНР», яка заборонила «все українське» в окупації

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру так званій судді «верховного суду ДНР», яка ухвалила низку незаконних рішень щодо заборони на території псевдореспубліки українських видань та організацій, повідомляє пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді судді одного з міських районних судів Донецької області. За її участі так званий «верховний суд ДНР» визнав екстремістськими низку українських видань та громадських організацій», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, встановлено, що підозрювана від самого початку захоплення частини Донецької області підтримувала «рускій мір».

«У 2016 році жінка обійняла посаду судді у «верховному суді ДНР», а вже у 2020 році вона увійшла до складу судової палати в цивільних справах верховного суду псевдореспубліки. Екссуддя ухвалила низку незаконних рішень щодо громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначають, що підозрювана ухвалила рішення щодо визнання екстремістськими та заборони українських громадських організацій, україномовних видань, книжок і брошур, зокрема релігійних, на окупованій території.

Підозру оголошено за статтями про державну зраду та участь в терористичній організації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.