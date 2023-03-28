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СБУ затримала прикордонника, який намагався передати у РФ дані про охорону північних рубежів України

Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону

Служба безпеки України повідомила про затримання прикордонника, який намагався передати ФСБ РФ інформацію про охорону північних рубежів України, повідомляє пресслужба відомства.

«Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ. Після 24 лютого минулого року ворог «активував» свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» з ФСБ через месенджер у Телеграм», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що дані РФ були потрібні для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах.

Затриманому оголошено підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», запобіжний захід – тримання під вартою.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

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