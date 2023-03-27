Прикидалася переселенкою і збирала дані про військових – СБУ про затримання у Львові

Служба безпеки повідомила про затримання у Львові жінки, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ і передавала її у РФ.

«Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України. За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер», – розповіли в СБУ.

Слідчі наразі повідомили жінці про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що вона є мешканкою Миколаївщини, рідною сестрою «ще одного зрадника батьківщини, нещодавно затриманого СБУ».

Днями СБУ повідомила, що Заводський райсуд Миколаєва засудив до 11 років позбавлення волі жінку, яка коригувала російські ракетні удари по лікарнях міста.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.