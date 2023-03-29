Жителя Донеччини затримали за підозрою в зборі даних про склади боєприпасів – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала місцевого жителя, який збирав інформацію про склади боєприпасів під Авдіївкою.

За даними слідства, чоловік до початку повномасштабного вторгнення мав дружні відносини зі співробітником російської спецслужби.

«Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку», – заявляє пресслужба.

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Підозрюваний об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати об’єкти. Як додає СБУ, отримані дані російські загарбники мали використати для планування тактичних операцій проти Сил оборони на сході. Його затримали «під час виконання ним розвідувального завдання».

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Триває розслідування.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.