Фіксував розташування ЗСУ і наводив на будинки ракети РФ: у Миколаєві затримали таксиста-агента

Служба безпеки повідомила про затримання коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру у Миколаєві.

«Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків», – повідомляє пресслужба СБУ.

За кожне виконане завдання інформатор отримував до 5000 грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Чоловіку інкримінували «порушення законів та звичаїв війни». Наразі він перебуває під вартою.

За даними СБУ, за наведенням підозрюваного армія РФ здійснила ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок обстрілу загинуло восьмеро мирних жителів, у тому числі дитина.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.