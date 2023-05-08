Передавали дані про ЗСУ в РФ і «вагнерівцям» у Бахмуті: на Донбасі затримано двох інформаторок

В Офісі генпрокурора повідомили, що двоє жінок на Донбасі отримали підозри у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України.

«За даними слідства, у березні та квітні 2023 року мешканки смт Нью-Йорка м. Торецька та м. Слов’янська розміщували на Інтернет-ресурсах дані щодо перебування військових підрозділів ЗСУ на певних ділянках Донеччини. Одна з підозрюваних – прихильниця прокремлівської ідеології за допомогою месенджеру Telegram надсилала двом мешканцям РФ і так званої «ДНР» голосові повідомлення. Вона розповідала їм про розташування сил територіальної оборони та переміщення техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню, на території однієї з громад Бахмутського району», – розповіли в ОГП.

В СБУ додають, що отримані дані жінка надсилала бойовикам ПВК «Вагнер» через своїх знайомих, які проживають в Росії.

«Інша підозрювана переписувалась у забороненій соціальній мережі «Однокласники» з мешканцем м. Рязані, який воює проти України на посаді стрілка кулеметного взводу армії держави-агресора. У своїх повідомленнях підозрювана надавала військовослужбовцю РФ дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ у м. Слов’янську», – повідомили в ОГП.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.