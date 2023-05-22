СБУ затримала агента, який коригував російські удари по Миколаївщині

Служби безпеки України заявляє про затримання у Миколаївській області російського агента, який передавав країні-агресору локації українських військових.



Як повідомляє пресслужба відомства, він об’їжджав прифронтові території області та фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників, намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.



Крім того, затриманий передавав російським військам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed.



За даними СБУ, отримані розвіддані війська РФ використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.



У відомстві повідомляють, що російського агента затримали під час виконання ним розвідзавдання. Ним виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці, розвідувальні дані він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.