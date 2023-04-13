Обстріли Очакова залежать від насиченості фронту артилерією – речник тактичної групи «Грім»

Російським обстрілам Очакова можуть запобігти заходи контрбатарейної боротьби – про це заявив пресофіцер тактичної групи «Грім» Дмитро Плетенчук у ефірі Радіо Свобода 13 квітня.

Про це він сказав у відповідь на питання про те, як можна запобігти обстрілам Очакова з Кінбурнської коси.

«Контрбатарейна боротьба. Це залежить виключно від насиченості лінії фронту артилерійськими засобами з будь-якого боку. Всі проблеми можна вирішити. Питання лише, грубо кажучи, в наявності цих засобів. Тобто в бюджеті, в математиці війни», – сказав він.

Читайте також: Жителя Миколаївщини затримали за підозрою в зборі даних про оборону Південноукраїнської АЕС – СБУ

Плетенчук додав, що вигнання російських військ із Кінбурнської коси – це «стратегічне питання»:

«Можу лише особисту думку з цього приводу сказати. Будь-які подібні заходи передбачають якусь військову операцію, яка має кілька складових – це і сухопутна складова, в даному випадку, і морська складова, і артилерійська, і повітряна. Це комплексна проблема, і вирішується вона комплексними рішеннями так само. Це не має бути лише бомбардування або артилерійський обстріл».

Речник тактичної групи зазначив, що територія не вважається зайнятою, доки на ній не розташована піхота.

Читайте також: Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії

«Ми можемо контролювати вогнем, що дуже часто відбувається. Вони це чудово знають, розуміють, але тим не менш, вони там можуть вискакувати, підскакувати, щось робити. Доки територія не буде зайнята піхотою, щось казати про звільнення цієї території або повний контроль, звісно, неможливо. Це стратегічний рівень планування, відповідно, я думаю, інакше як повномасштабна операція, ніяк це не змінить», – підсумував Плетенчук.

Російські військові вночі проти 12 квітня обстріляли місто Очаків на Миколаївщині.

Очаків – наразі найнебезпечніше місце на Миколаївщині через регулярні артилерійські обстріли. Агресор систематично б’є по місту з окупованої Кінбурнської коси, розташованої за 10 кілометрів, – кажуть українські військові.