Війська РФ обстріляли Курахівку касетними боєприпасами – Донецька ОВА

Російські військові 12 квітня обстріляли Курахівку на Донеччині касетними боєприпасами, одна людина поранена, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щойно росіяни обстріляли Курахівку з Ураганів касетними боєприпасами – поранено одну людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок. На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю», – повідомив голова ОВА.

Крім того, за його словами, за добу були поранені двоє жителів Бахмута, який російські сили «знищили вщент».

«Ще двоє людей поранені і два приватні будинки пошкоджені у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка. На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного – без постраждалих», – написав Кириленко.

Він підсумував, що за добу на Донеччині через російські обстріли загинула одна людина, восьмеро – були поранені.

Касетні бомби – це снаряди, від яких під час польоту відокремлюється касетна частина з дрібними суббоєприпасами. Вони розсіюються та падають на великій площі. Іноді вони не вибухають відразу і мінують територію.

У світі з 2010 року діє Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн, але ані Росія, ані Україна не приєдналися до конвенції.

У доповіді ініціативи боротьби з касетними боєприпасами, опублікованій у серпні минулого року, повідомлялося, що російська армія завдала сотні ударів таким типом снарядів по Україні.