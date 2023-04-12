Війська РФ обстріляли Очаків, зруйновані і пошкоджені житлові будинки – ОВА

Російські військові вночі обстріляли місто Очаків на Миколаївщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вранці 12 квітня.

«Вночі, 12 квітня, з 00:00 ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Постраждалих немає», – написав Кім.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет вночі повідомив, що, за попередніми даними, Очаків обстріляли з РСЗВ із боку Кінбурнської коси.

Очаків – наразі найнебезпечніше місце на Миколаївщині через регулярні артилерійські обстріли. Агресор систематично б’є по місту з окупованої Кінбурнської коси, розташованої за 10 кілометрів, – кажуть українські військові.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.