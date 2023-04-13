Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини, російські війська поцілили в школу – ОГП

Російські війська вчергове обстріляли населені пункти Херсонської області 13 квітня, повідомила обласна військова адміністрація.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про факт порушення законів і звичаїв війни.

Зокрема, російська артилерія обстріляла Дніпровський район Херсона, поціливши в один із парків. Місцевий житель отримав смертельні поранення.

«Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

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Також отримав поранення шкільний сторож. За даними Офісу генпрокурора, загалом щонайменше двоє цивільних отримали поранення.

Російські військові напередодні 46 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА й авіації, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.