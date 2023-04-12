Один чоловік загинув, ще один дістав травми через підрив на міні на Херсонщині

Автомобіль підірвався на міні в Херсонській області, повідомила обласна військова адміністрація 12 квітня.

«Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми», – йдеться в повідомленні.

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Раніше ОВА повідомила, що 64-річний чоловік підірвався на вибухівці, залишеній російськими військами. Він був госпіталізований із травмами.

Обласна влада закликає не пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в Херсонській та Харківській областях.