Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Впродовж минулої доби на Донеччині загинула одна людина, є поранені – влада

За словами Павла Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Впродовж доби 12 квітня на Донеччині внаслідок обстрілів російської армії загинула одна цивільна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

«За 12 квітня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Очеретиному. Ще дві людини в області дістали поранення», – написав Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих внаслідок обстрілів армії РФ у Маріуполі та Волновасі.

Населені пункти Донецької області фактично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Голова ОВА Павло Кириленко неодноразово закликав місцевих евакуюватися.

На початку квітня на Донеччині було оголошено примусову евакуацію дітей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG