Війська РФ обстріляли Херсонську область: одна людина загинула, двоє – поранені

Російські військові протягом минулої доби 46 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА й авіації, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок цього одна людина загинула, ще двоє – зазнали поранення.

«Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.