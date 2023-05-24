Прокуратура Криму звинуватила в держзраді ще 20 суддів на півострові

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до українського суду обвинувальні акти за статтею про державну зраду (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України) щодо 20 підконтрольних Росії суддів Криму. Про це пресслужба відомства повідомила 24 травня.

Звинувачення висунули проти суддів із наступних підконтрольних Росії судів у Криму:

«Арбітражний суд Криму»

«Двадцять перший арбітражний апеляційний суд»

«Арбітражний суд міста Сімферополя»

«Центральний районний суд міста Сімферополя»

«Залізничний районний суд міста Сімферополя»

«Балаклавський районний суд Севастополя»

«Сімферопольський районний суд»

«Сакський районний суд»

«Красноперекопський районний суд»

«Джанкойський районний суд»

«Алуштинський міський суд»

«Євпаторійський міський суд»

«Керченський міський суд»

«Феодосійський міський суд»

«Ялтинський міський суд»

За висновками слідства, після окупації Криму обвинувачені почали працювати на російську владу.

«Обвинувачені сприяли переходу української судової системи, що діє в Криму, на здійснення правосуддя за російським законодавством. Так звані «служителі Феміди» допомагали РФ у проведенні підривної діяльності проти нашої держави. Також своїми незаконними рішеннями вони сприяли переслідуванню громадян України та придушенню опору окупації півострова», – йдеться у повідомленні кримської прокуратури.

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Імена та прізвища обвинувачених у відомстві не уточнили, публічних коментарів представників перерахованих вище російських судів немає. Якщо вина обвинувачених буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наприкінці квітня Прокуратура АРК направила до українського суду обвинувальні акти щодо 19 кримських суддів, яких судитимуть за державну зраду.