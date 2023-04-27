Ташева пояснила, чому в Криму побільшало «абсурдних» вироків

Зростання інтенсивності «абсурдних» вироків в окупованому Криму свідчить про паніку підконтрольної Росії влади півострова – таким чином вони намагаються «придушити» проукраїнські рухи, заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева у колонці для «Української правди».

«Лише за березень і половину квітня до окупаційних судів надійшло 42 провадження за статтею 20.3.3 (про «дискредитацію збройних сил РФ» – ред.). По 35 із них вже винесли незаконні «постанови» і визначили суму штрафів для наших громадян. Всього за рік існування цієї незаконної статті завели справи щонайменше на 352 кримчан. Однак подібна інтенсифікація абсолютно абсурдних вироків свідчить про паніку, яку відчувають окупанти та колаборанти. Таким чином вони намагаються залякати жителів окупованого півострова та «придушити» їхні проукраїнські рухи», – пише вона.

Ташева розповіла про деякі з цих вироків. Наприклад, студентка у Криму отримала два штрафи на 50 і 60 тисяч рублів за те, що підтримала президента України та зняла відео у вишиванці із синьо-жовтим манікюром.

Інша дівчина, зауважила постпред, в інстаграмі опублікувала відеозапис, де виконувала український гімн. Це російський суд також класифікував як «дискредитацію армії РФ».

Юнак отримав штраф за те, що опублікував у своєму інстаграмі прапор України.

«Для окупантів навіть звичайна українська символіка – це вже дискредитація їхніх військових, адже, згідно з їхніми «мотивувальними» листами, які прикріплюють до постанов і вироків окупаційні суди, – ЗСУ використовують на своєму бойовому обмундируванні державний прапор», – зазначила Ташева.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих жителів. Зокрема, проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».