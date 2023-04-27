Підконтрольні Росії силовики затримали кримськотатарських активістів у Судаку

Призначена Росією поліція в окупованому Криму затримала двох кримськотатарських активістів Едема Ісмаїлова і Барі Барієва з невстановлених причин після обшуку в їхніх будинках у Судаку 27 квітня, повідомила правозахисна група «Кримська солідарність».

Двома днями раніше в Криму без пояснення причин також затримали іншого кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова. Пізніше його заарештували на 12 діб за «непокору поліції».

Після незаконної анексії Криму в 2014 році Росія чинить тиск на кримських татар, корінну етнічну групу півострова, багато з яких відкрито протестували проти окупації.

Відтоді російська влада засудила десятки кримських татар до тривалих термінів ув’язнення за звинуваченнями в екстремізмі.