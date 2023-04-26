У Криму правозахисника Джеппарова заарештували на 12 діб

Підконтрольний Росії Білогірський райсуд у Криму заарештував затриманого напередодні кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова на 12 діб за «непокору поліції», повідомляє «Кримська солідарність».

Українське видання «Ґрати» пише, що про арешт стало відомо після того, як в ізоляторі райвідділу поліції Сімферополя Джеппарова відвідав адвокат Едем Семедляєв.

З’ясувалося, що Білогірський райсуд ухвалив рішення ще вчора, коли Джеппарова після обшуку забрали поліцейські. Весь день його намагалися знайти родичі й адвокати. Виявилося, що Джеппаров був і в управлінні ФСБ у Сімферополі, і потім у поліції, де на нього склали адмінпротокол за те, що він під час обшуку нібито чинив опір вилученню комп’ютера. Джеппаров у суді це заперечував.

Обшук у будинку Джеппарова відбувся близько 7:00 25 квітня. У будинку на момент обшуку була дружина і 14-річна дочка. У всіх забрали телефони і не дали викликати адвоката. Після обшуку російські силовики затримали кримського громадського діяча.

Едем Семедляєв розповів, що відвідав управління ФСБ, «Центру Е» (Головне управління протидії екстремізму МВС Росії) у Білогірську, де йому повідомили, що Джеппарова туди не привозили. Інший адвокат Рефат Юнус відвідав будівлю управління МВС РФ, де отримав таку саму відповідь. Захист Джеппарова подав заяву про його зникнення.

Це не перше затримання Абдурешита Джеппарова. Торік у березні в його будинку пройшов обшук. Після цього Білогірський районний суд, підконтрольний Росії, заарештував правозахисника та ветерана кримськотатарського національного руху, на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.