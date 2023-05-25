Окупаційна влада Севастополя повідомила про навчання у місті військових РФ

Підконтрольний Кремлю голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про проведення навчань російських військових у місті.

«З 20:00 на Північному молу, на Південному та в бухті Козача флот проводитиме тренування розрахунків ППДО із практичними стрільбами», – написав Развожаєв у Telegram.

Водночас кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив, що незадовго до анонсованого початку навчань у центрі Севастополя було чуно понад десять гучних звуків, які нагадують артилерійські постріли.

Вранці 25 травня Развожаєв повідомив, що вночі Севастополь зазнав атаки безпілотників. За його словами, об'єкти у місті не постраждали.

Із серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».